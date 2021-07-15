Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений в ближайший год

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие 6–12 месяцев лучшей валютой для сбережений станет доллар. В беседе с РИА Новости он отметил, что об этом говорит высокая инфляция в США, которая может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков.

По данным Министерства труда США годовая инфляция в стране в июне 2021 года неожиданно ускорилась до 5,4% с майских 5%.

Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС. Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм, — считает Бабин.

Он добавил, что если в США инфляция останется высокой более долгое время, возможно сильное снижение к доллару валют развивающихся стран.

Ранее стало известно, что несоблюдение финансовой дисциплины ведёт к потере десятков тысяч рублей ежегодно. Об этом заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он добавил, что запас на чёрный день должен составлять заработок от трёх месяцев до года, а уберечь финансовую подушку от инфляции и девальвации можно, если хранить накопления в нескольких валютах.