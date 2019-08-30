https://static.news.ru/photo/3ea74936-87f0-11e9-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Российские банки могут обязать продавать гражданам их кредиты с дисконтом. Такое предложение содержится в изменениях в законодательстве, подготовленных Минэкономики.

Ведомство хочет обязать кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Поскольку долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера, речь идёт о списании кредита. Так власти собираются серьёзно облегчить жизнь закредитованных россиян, сообщает газета « Коммерсант ».

Поправки подготовлены в законы «О взыскании долгов физлиц» (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности». Издание отмечает, что, по мнению участников рынка, в случае их принятия, это будет иметь катастрофические последствия. В первую очередь следует ждать массовых отказов от выплаты долгов.

По мнению правозащитников, поправки наоборот откроют лазейку для нового вида мошенничества в отношении россиян.

Ранее News.ru сообщал, что просроченная задолженность по кредитам жителей Москвы и области выросла по итогам первого полугодия 2019-го и превысила 15 млрд рублей. Таким образом, столица и МО стали лидерами по просрочке, подсчитала компания FinExpertiza. В топ-5 неплательщиков по займам также попали Краснодарский край с долгами в 31,4 млрд рублей, Санкт-Петербург (29,2 млрд рублей) и Свердловская область (23,8 млрд рублей).