Мишустин: российским семьям с детьми помогли на 650 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/0ebda990-9c61-11eb-b152-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В течение года российские семьи с детьми получили помощь уже в размере более 650 млрд рублей. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров рассказал о направленных средствах на выплаты семьям с детьми в ходе посещения президентом страны Владимиром Путиным Координационного центра правительства. Он находится в комплексе гостиницы «Украина» напротив Белого дома в столице.

Премьер напомнил, что решение об оказании поддержки семьям с детьми было принято в мае 2020 года. Он уточнил, что при реализации указанного решения возник ряд проблем.

Сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трёх лет и от трёх до семи лет не требуют заполнения заявлений, а сами выплаты происходят автоматически: родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 млрд рублей, — цитирует Мишустина ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, правительство России выделило более 2,8 млрд рублей Еврейской автономной и Костромской областям. Средства пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр.

В документе отмечается, что в ЕАО поступит более 1,5 млрд рублей на соцвыплаты, на медицинское страхование неработающих граждан, а также на пополнение фонда оплаты труда.