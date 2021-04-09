Кабмин выделил почти 3 млрд рублей на соцвыплаты Костромской области и ЕАО

https://static.news.ru/photo/2d52c5b0-9a96-11eb-9bf1-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство России выделило более 2,8 миллиарда рублей Еврейской автономной и Костромской областям. Средства пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что в ЕАО поступит более 1,5 млрд рублей на соцвыплаты, на медицинское страхование неработающих граждан, а также на пополнение фонда оплаты труда. Ещё 1,36 млрд получит Костромская область на зарплаты работникам бюджетной сферы.

Принятое решение поможет властям на местах полностью выполнить социальные обязательства перед гражданами, позволит укрепить доходную часть региональных бюджетов, — говорится в сообщении кабмина.

Как сообщал NEWS.ru, власти России обсуждают новый пакет социальных выплат для граждан, который может обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.