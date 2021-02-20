Российские банки ушли в Clubhouse вслед за клиентами

https://static.news.ru/photo/50014206-73dd-11eb-8568-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцсеть Clubhouse набирает популярность у российских пользователей, поэтому вслед за своими клиентами в сервис уходят и крупнейшие российские банки.

Газета «Известия» опросила руководство топ-50 кредитных организаций и выяснила, что на новую площадку уже вышел ВТБ, а МКБ и Газпромбанк готовятся к старту.

Идея получила поддержку внутри банка. Поэтому мы будем наблюдать за развитием площадки, тестировать разные форматы и предлагать темы, опираясь на интересы аудитории, - сказали в ВТБ.

Финансовые организации надеются привлечь новых клиентов голосового сервиса интересными спикерами — топ-менеджерами банков — и актуальными темами. В ходе своих эфиров они обсуждают инвестиции, возможности фондового рынка и повышают финансовую грамотность россиян в целом.

Опрошенные газетой аналитики приветствуют эти действия банков, так как это позволяет им идти в ногу со временем. Но при этом предупреждают о появляющихся проблемах — мисселинге и мошенничестве.

Не успели мы привыкнуть к TikTok, как уже нужно разбираться в новой модной соцсети. Clubhouse — главное открытие февраля, о котором вы наверняка уже слышали, потому что говорят о нём буквально все. Собственно, в этом и суть стремительно растущей площадки. Говорить, говорить и ещё раз говорить. С кем угодно, когда угодно и о чём угодно. Так в чём же главная фишка Clubhouse, почему его сразу же полюбили звёзды и бизнесмены и чем он может быть интересен для обычных пользователей? Обо всём этом — в материале NEWS.ru.