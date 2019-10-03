https://static.news.ru/photo/b0fc5b4e-e66d-11e9-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фактические доходы представителей среднего класса, живущих в России, сокращаются последние пять лет. Об этом в своём докладе, представленном в рамках Российско-французской научной конференции, сообщила профессор НИУ ВШЭ Наталья Тихонова.

Исследование показывает, что в России средний класс — это более 38% всего населения страны. При этом каждый десятый представитель указанной социальной группы проживает на территории Москвы. Также специалисты выделяют ядро среднего класса, отвечающее всем характеристикам. Оно составляет всего лишь 7% населения России, то есть — 10,3 млн человек. Средний доход в домохозяйствах — немногим более 47 тысяч рублей.

В своём докладе Тихонова обозначает главные риски выпадения из среднего класса. Основными она называет рождение ребёнка и выход на пенсию. Вероятность того, что родитель двух и более несовершеннолетних детей попадёт в ядро, падает в четыре раза.

Ситуация со средним классом, особенно в период предстоящего электорального цикла, когда будут выборы в Госдуму, а потом и президентские выборы, будет во многом определять вектор развития страны и коридор возможностей её развития, — приводит РБК слова Тихоновой.

Профессор подчёркивает, что влияние будет оказываться не только на политическую, но и на экономическую область.

Доля среднего класса в России сократилась с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м, и это — устойчивая и пока необратимая тенденция, отражающая реальную ситуацию в отечественной экономике. По прогнозам опрошенных News.ru экспертов, количество людей со средним достатком будет убывать с каждым годом.