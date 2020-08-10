Россияне назвали размер «пенсии мечты»

https://static.news.ru/photo/5627c0f0-daf0-11ea-8b40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идеальный размер пенсии, которую хотели бы получать россияне, составляет около 60 тысяч рублей. Об этом стало известно в ходе социологического опроса. Впрочем, блага от государства ждут далеко не все. Примерно каждый десятый из тех, кто в принципе делает накопления, предпочитает самостоятельно откладывать деньги на старость.

В среднем граждане страны хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию. По их мнению, именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте, сказано в исследовании НПФ Сбербанка.

В документе уточняется, что представления о пенсионном доходе среди прочего зависят от пола респондентов, их образования, а также от текущего уровня доходов и профессии.

Мужчины в среднем рассчитывают на 61 тысячу рублей, а женщины — на 56 тысяч рублей.

Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тысячи рублей) и люди с высшим образованием (61 тысяча). У россиян со среднетехническим и средним образованием запросы более скромные (54 тысячи и 52 тысячи соответственно).

Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты в сфере транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте — работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча), на третьем — те, кто занимается наукой и исследованиями (59 тысяч).

Кроме того, пенсионные ожидания — причём очень сильно — зависят и от того, в каком именно регионе живёт человек. Самый большой доход в старости хотят получать москвичи (92 тысячи рублей, на 60% больше среднероссийского показателя). На втором месте жители Владивостока (78 тысяч), на третьем — участники опроса из Санкт-Петербурга (70 тысяч). Наиболее скромные ожидания — у жителей Ульяновска и Ярославля (по 48 тысяч рублей).

Копить деньги стараются больше половины россиян. При этом 12% из них формируют «подушку безопасности» на старость. Больше всего таких людей в Перми (17%), Ярославле (16%), Владивостоке, Ижевске, Липецке и Воронеже (по 15%).

Исследование проведено в июле 2020 года методом соцопроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, почти треть россиян хотели бы закончить работать до 55 лет, чаще о таком желании заявляют женщины. Однако многие не смогут отправиться на заслуженный отдых досрочно из-за отсутствия сбережений и иных доходов помимо зарплаты.