Путин: главная задача в России — рост доходов граждан

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC сообщил, что главная задача властей в России — рост доходов граждан страны. Он подчеркнул, что правительство будет действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики. Выдержки из беседы президента с телеканалом привёл сайт Кремля.

Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, это подъём доходов граждан страны. И мы не собираемся решать её простыми линейными методами, — сказал он.

Чтобы выполнить эту задачу, по словам главы государства, властям необходимо наладить рост экономики и изменить её качество, что является долгосрочной задачей.

Также одной из главных социальных задач президент считает решение демографической проблемы.

Ранее источник в силовых ведомствах сообщил, что новый помощник президента РФ Дмитрий Миронов, который недавно покинул пост главы Ярославской области, может возглавить Министерство внутренних дел России.