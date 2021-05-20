Стало известно, на что готовы россияне ради зарплаты в 250 тысяч рублей

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Ради ежемесячной зарплаты в 250 тысяч рублей 51% россиян готовы сменить профессию и уехать в другой город, а 40% опрошенных ради таких денег не исключили возможность покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

36% респондентов ради такой суммы способны отказаться на некоторое время от отпуска, а ещё 35% не против увеличения нагрузки и расширения обязанностей, — говорится в исследовании.

Треть опрошенных согласились бы получить новое образование или пройти переквалификацию, четверть респондентов — работать за такие деньги без выходных. Отложить планирование семьи ради высокооплачиваемой работы готовы только 10% участников опроса. Ещё 10% россиян заявили, что не готовы ни к каким дополнительным действиям, ради зарплаты в 250 тысяч рублей.

В этом опросе приняли участие 5 тысяч жителей всех регионов РФ.

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса наиболее востребованным в России стал труд так называемых синих воротничков: грузчиков, фасовщиков и курьеров. Зарплаты линейного персонала за это время выросли на 25–35% в зависимости от специальности.

Согласно исследованию, одной из самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в 2019 году был водитель, в Москве шофёрам предлагали зарплату в 65 380 рублей. В 2021 году в лидеры вышли грузчики и комплектовщики-фасовщики. С учётом 25-процентного роста средняя зарплата грузчика в Москве в этом году составила 57 940 рублей, комплектовщика — 68 700 рублей. Самый же динамичный рост показала зарплата курьеров — в столице она увеличилась на 34%, до 65 120 рублей.