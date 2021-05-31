Пенсионный фонд подал в суд на Максима Галкина

https://static.news.ru/photo/88c0d31c-c2ad-11eb-9b4a-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Пенсионный фонд России в судебном порядке взыскал с юмориста Максима Галкина четыре тысячи рублей взносов, которые он не уплатил будучи индивидуальным предпринимателем (ИП). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как и все ИП, Галкин должен ежегодно отчислять в ПФР пенсионные взносы. В управлении ПФР № 4 заметили недостачу и подали на юмориста в арбитражный суд. На днях суд рассмотрел его дело и постановил взыскать с Галкина неуплаченные взносы.

Ранее риелтор Александр Либов заявил, что Галкин тратит на содержание своего особняка в деревне Грязь в районе миллиона рублей в месяц. От поселковых платежей юморист освобождён, потому что проживает не в элитном посёлке, а в деревне. Однако это не освобождает шоумена от других платежей. На уборку территории, вывоз мусора и охрану у него уходит около 20 тысяч рублей в месяц. Плюс «коммуналка» (свет, газ, вода) — более 50 тысяч рублей в месяц.

Большие деньги уходят у мужа Примадонны на повара, которая по совместительству является домохозяйкой в замке Пугачёвой и Галкина. Ей артисты платят примерно 120 тысяч рублей в месяц.