Олигарх Усманов признан самым щедрым благотворителем в мире

https://static.news.ru/photo/4639303a-ba1e-11eb-ad5c-96000091f725_660.jpg Алишер Усманов Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Российский миллиардер Алишер Усманов стал самым щедрым благотворителем. Согласно ежегодному рейтингу The Sunday Times, за последний год он пожертвовал более £500 млн ($710 млн), а за 20 лет — £4,2 млрд ($6 млрд).

Больше всего от щедрости Усманова выиграли Россия и его родной Узбекистан, но влияние ощущалось более широко. Так, в прошлом году он купил на аукционе оригинальный Олимпийский манифест, подписанный в 1892 году Пьером де Кубертеном, отцом современных Олимпийских игр, за $8,8 млн и подарил его Олимпийскому музею, — сообщает издание.

Кроме того, Усманов занял шестую позицию в британском рейтинге самых богатых бизнесменов. Состояние главы холдинга USM (родительская структура компаний «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group) оценили в этом году в £13,4 млрд ($19 млрд).

Ранее сообщалось, что за 2020 год российские миллиардеры вопреки пандемии коронавируса стали богаче на $13,8 млрд. Самым богатым миллиардером из России является совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние за минувший год увеличилось на $1,98 млрд — до $30 млрд. Также в тройку богатейших россиян попали глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($24,8 млрд, +219 млн) и один из владельцев НЛМК Владимир Лисин ($23,9 млрд, +2,47 млрд). Алишер Усманов заработал за год $4,46 млрд, его состояние увеличилось до $21,1 млрд.