Объём наличных денег в РФ за год увеличился на четверть

https://static.news.ru/photo/91947dc6-6089-11eb-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём наличных денег в обращении в России на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн рублей. Это на 26,4% (2,8 трлн в абсолютном выражении) больше, чем годом ранее.

В общем количестве купюр выросла доля крупных номиналов: пятитысячных (с 26% до 31%) и двухтысячных (с 4% до 5%). Как сообщает Банк России, пик роста пришёлся на второй квартал, когда в стране из-за пандемии COVID-19 ввели ограничительные меры. В этот период объём наличности в обращении вырос на 1,2 трлн рублей.

Заместитель председателя правления Центробанка Михаил Алексеев рассказал, что в условиях режима самоизоляции проявился повышенный спрос на наличные деньги. Граждане старались запастись ими и избегали посещения банковских отделений и банкоматов.

С июля спрос на наличные деньги начал приближаться к обычным сезонным показателям.

В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период, — сообщил зампред Банка России.

Как писал NEWS.ru, в течение 2020 года на фондовом рынке появились примерно четыре миллиона инвесторов-новичков. Это привело к тому, что за 12 месяцев россияне вложили 600 млрд рублей в «мутные» финансовые продукты. Об этом в разговоре с журналистами заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.