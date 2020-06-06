Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

https://static.news.ru/photo/f179fec4-a89b-11ea-a509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Росстат обнародовал статистику о средней зарплате в российских регионах за период, когда эпидемия коронавируса ещё не ударила по России, — январь, февраль и март. Самыми высокими, как следует из данных, доходы были у жителей Чукотки.

Там средний оклад в первом квартале 2020 года составлял 109,1 тысячи рублей.

Далее в рейтинге идут Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи), Москва (95,5 тысячи), Магаданская область (89,5 тысячи) и Сахалин (89,4 тысячи), передаёт RT.

Самыми низкими были зарплаты в Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи), Алтайском крае (27,6 тысячи) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысячи).

В целом по стране средняя зарплата в первом квартале составила 48,3 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru выяснил, насколько сложно будет россиянам найти работу в июле. Оказалось, что с этим есть целый ряд проблем. Более того, те, кто трудоустроен сейчас, могут лишиться премий или части зарплаты.