Налоговые поступления в России выросли на 10%

https://static.news.ru/photo/9b7ba52a-bd50-11eb-bcdc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России поступления основных налогов в реальном выражении за два года выросли на 5–10% с учётом инфляции. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Владимир Колычев, передают «Известия».

По ненефтегазовым доходам наблюдается довольно бодрый рост налоговых поступлений, даже если сравнивать с 2019 годом, когда пандемия коронавируса не влияла на доходы бюджета. В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль, — заявил Колычев.

По мнению замминистра, такой рост налогов говорит о «сильном восстановлении экономики». Он даже заметил «какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает».

Колычев также добавил, что российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем прогнозировало правительство.

Ранее сообщалось, что российское правительство не будет распространять налог на прибыль организаций на возмещение причинённого окружающей среде ущерба. Так, предусмотреть соответствующую норму до 18 июня будут обязаны Минфин, Минприроды и Минэкономразвития. Поправки внесут в проект федерального закона № 1170972-7 о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ.

Самой крупной суммой возмещения причинённого экологии ущерба в России считается платёж «Норникеля», когда Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде вред почти в 148 млрд рублей.