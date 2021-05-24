В России отменят налоги на платежи за ущерб экологии

https://static.news.ru/photo/9e9e1302-bc63-11eb-8576-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство не будет распространять налог на прибыль организаций на возмещение причинённого окружающей среде ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень решений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам выступления в Госдуме.

Так, предусмотреть соответствующую норму до 18 июня будут обязаны Минфин, Минприроды и Минэкономразвития. Поправки внесут в проект федерального закона № 1170972-7 о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ.

Самой крупной суммой возмещения причинённого экологии ущерба в России считается платёж «Норникеля», когда Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде вред почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Михаил Тарасенко заявил, что депутаты планируют вернуть старую систему выплат пособий по безработице за счёт работодателей.