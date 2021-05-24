В России отменят налоги на платежи за ущерб экологии

Российское правительство не будет распространять налог на прибыль организаций на возмещение причинённого окружающей среде ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень решений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам выступления в Госдуме.
Так,
Самой крупной суммой возмещения причинённого экологии ущерба в России считается платёж «Норникеля», когда Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде вред почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявляли, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.
Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Михаил Тарасенко заявил, что депутаты планируют вернуть старую систему выплат пособий по безработице за счёт работодателей.