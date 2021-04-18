В Госдуме планируют ввести новый налог для работодателей

https://static.news.ru/photo/e68b84f4-a06d-11eb-a368-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы планируют вернуть старую систему выплат пособий по безработице за счёт работодателей. Об этом заявил первый зампред комитета ГД РФ по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

Ранее работодатели отчисляли деньги в фонд занятости населения для выплат пособий по безработице. Они платили по 2% от фонда оплаты труда. После 2001 года выплаты взяло на себя государство.

Я уверен в том, что мы обязательно вернёмся к страхованию от безработицы. Возрождение этой системы давно назрело, во всём мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис, — цитирует Тарасенко «Парламентская газета».

Сейчас речь идёт о реставрации той системы, действовавшей до 2001 года, уточняет издание.

Как писал NEWS.ru, министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова заявила, что повышение пособий провоцирует резкий рост безработицы. Имея возможность получать деньги, нигде не работая, люди неохотно пытаются трудоустроиться.

Во время заседания правительства региона она сообщила, что показатель безработицы в период социальных ограничений из-за пандемии коронавируса вырос в пять раз.