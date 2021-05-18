Найден способ борьбы с долгами за ЖКУ на Кавказе

https://static.news.ru/photo/ce681796-b866-11eb-bb27-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила меры по ограничению роста задолженности за оказание жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Как сообщают «Известия», ведомство намерено запретить там оплату электроэнергии через посредников, а также за наличный расчёт.

Запрет на сбор коммунальных и жилищных платежей через посредников и агентов повысит прозрачность оборота денежных средств, исключит серые схемы, а также прекратит вывод денежных средств из оборота недобросовестными участниками, — пояснили в ФАС.

В антимонопольной службе предложили ввести электронную систему платежей, а также установить персональную ответственность для руководителей ресурсоснабжающих организаций за выявление бездоговорного потребления ресурсов и для распорядителей бюджетных средств — за своевременную оплату потреблённой электроэнергии. С этими предложениями уже ознакомились в Госдуме.

Проблема платёжной дисциплины в СКФО существует уже давно, и очевидно, что необходимо переходить к более кардинальным и действенным мерам, коими являются, на мой взгляд, предложенные ФАС инициативы, — прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.

По данным Центра финансовых расчётов, на СКФО сейчас приходится 85% всех долгов за электроэнергию. Задолженность в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Ингушетии оценивается в 65 млрд рублей.

Ранее КПРФ предложила кабмину на время освободить россиян от платы за услуги ЖКХ, погашения задолженностей по кредитам и уплаты налогов. По мнению лидера партии Геннадия Зюганова, подобные меры необходимы «в условиях эпидемии и нарастающего кризиса».

Премьер-министр Михаил Мишустин предложение не поддержал, заявив, что вопросом федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг должны заниматься регионы. По его словам, просто выделения средств недостаточно. Мишустин отметил, что данный вопрос требует детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта.