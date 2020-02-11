https://static.news.ru/photo/e3776380-4d5f-11ea-887a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На счетах российских банков скопилось около 300 млрд рублей умерших клиентов. Эти вклады не востребованы наследниками покойных и, согласно закону, хранятся в банке пожизненно.

По оценке банков, невостребованными являются около 1% от всех вкладов.

Сколько из этого объёма конкретно умерших вкладчиков, точно никто не скажет, но, по оценкам, около 80-90%, — рассказал «Газете.Ру» управляющий директор департамента сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Амиров, .

Как сообщила управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина, за «спящими» вкладами не обращаются по целому ряду причин. В их числе — болезнь, в том числе потеря памяти, лишение свободы, срочная вынужденная иммиграция, а также смерть.

Такие вклады могут храниться в банках и пролонгироваться бесконечно на тех же условиях, что и были открыты. При этом банки не обязаны искать наследников. Если наследники хотят найти неизвестные счета своего умершего родственника, то придётся оплатить запрос нотариуса в каждый конкретный банк. Учитывая, что всего в России на начало 2020 года действует около 500 банков, поиски могут сильно затянуться, отмечают эксперты.

Ранее, как писал NEWS.ru, ряд крупнейших российских банков с начала года понизили ставки по рублёвым вкладам. Такое решение приняли как минимум 21 из 30 крупных банков. Из них восемь включены в топ-10.