Уходящий 2019 год в отличие от 2018-го на удивление оказался довольно хорошим для инвесторов. Если год назад управляющим нужно было проявлять буквально качества эквилибристов для того, чтобы в условиях повышенной неопределённости добиться положительной доходности для клиентов (63 из 70 крупнейших наиболее популярных активов принесли своим держателям убытки), то на этот раз нужно было просто сделать более правильный выбор. Почти всё оказалось «зелёным», исключение составили лишь рынки апельсинового сока и природного газа из-за перепроизводства этих товаров.

Невзирая на дальнейшую реализацию политики Дональда Трампа «Америка прежде всего», на рынках превалировала положительная динамика на фоне устойчивости мировой экономики, которая, в свою очередь, базировалась на крепком положении американского рынка труда, а также возврате центральных банков к смягчению монетарной политики, рассказал NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

MarshalN20/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Так, после худшего декабря на Уолл-стрит со времён Великой депрессии ФРС трижды в течение года понизила ключевую ставку, а в октябре на фоне напряжённой обстановки на денежном рынке запустила «печатный станок».

Темпы работы станка превысили скорость во время кризиса 2008 года. Не отставал и ЕЦБ, который также запустил новый раунд QE, и другие центробанки мира, которые стали в массовом порядке снижать ставки, хотя в мировой экономике ещё не появился призрак рецессии, который заранее показался в инверсии кривой на рынке госдолга США. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами»

К тому же не оправдались риски геополитических конфликтов, разрешилась неопределённость в отношении выхода Великобритании из ЕС, Трамп не стал вводить пошлины на европейские автомобили и в торговом конфликте Пекина и Вашингтона наметились предпосылки для заключения «перемирия», отчасти из-за запуска процедуры импичмента.

Росли и акции, и облигации, и многие биржевые товары — не без влияния притока ликвидности от центробанков, отмечает эксперт. Продолжительность «бычьего» рынка в США достигла рекорда за последние 120 лет. С января по середину декабря индекс S&P 500 вырос на немыслимые в начале года почти 27%. Чуть меньше в среднем прибавили на Мосбирже рублёвые ценники на российские акции. Наибольшую же выгоду принесли инвестиции в палладий, который стал оцениваться дороже золота (с 1 января по 13 декабря рост составил более 63%). Причина — борьба с сокращениями вредных выбросов в атмосферу. Металл используется в автомобильном производстве.

Столь активный рост по всем классам активов заставляет опасаться повторения 2018 года, так как впереди выборы президента США с шансами прихода к власти настроенных менее дружелюбно к бизнесу демократов, к тому же в целом остаётся неурегулированным (и едва ли произойдут качественные подвижки) торговое противостояние США и Китая (Трамп может вскоре открыть и новый фронт против ЕС). Однако всё это нивелируется активной поддержкой центральных банков. Так, в декабре 2019 года ФРС в рамках аукционов РЕПО готова была предоставить внушительные $500 млрд. И как тут не вспомнить биржевую пословицу: «Don’t fight the fed» («Не борись с федералами». — NEWS.ru), себе же будет дороже.

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

И хотя стратеги видят практически полное отсутствие потенциала роста на рынке акций США, что так или иначе будет влиять на динамику прочих рисковых активов, нужно не исключать возможностей их краткосрочной покупки после коррекций, если монетарная политика центробанков не претерпит изменений, а в мировой экономике ещё на какое-то время продолжится фаза экспансии.

В то же время, очевидно, что топ-идеей 2020 года может стать вложения в золото. Опять же по причине активного стимулирования ведущими мировыми регуляторами. Стоимость фиатных валют в соотношении с вечной ценностью будет снижаться. Возможно, придёт время биткоина. Это допускают, в частности в Deutsche Bank. Но это станет возможным лишь в случае потепления отношений регуляторов, которые в последнее время напротив занимались «закручиванием гаек» в криптовалютной сфере.