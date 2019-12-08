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Законопроект о расширении сфер использования материнского капитала предложило Законодательное собрание Забайкальского края. Дальневосточные депутаты считают, что необходимо разрешить направлять маткапитал на обучение детей не только в государственных, но и частных образовательных учреждениях.

Подготовленный ими документ уже внесён в Госдуму и опубликован в её базе данных.

Свою инициативу депутаты Забайкальского края объяснили тем, что в нормах закона напрямую не указывается возможность перечисления средств на обучение ребёнка у индивидуальных предпринимателей. При этом согласно закону об образовании, ИП приравниваются к организациям, ведущим образовательную деятельность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Совфеде призвали не ограничивать семьи в использовании средств материнского капитала. Как заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, установленный законом перечень целей, куда можно потратить средства, требует изменений. По его словам, необходимо разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов, на благоустройство дома, в котором проживает семья ребёнка.