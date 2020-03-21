Основная проблема вкладов в России, которая особенно остро встаёт сегодня, заключается в том, что с такой процентной ставкой, как сейчас, они не покроют даже инфляцию. Речь в данной ситуации идёт не о тех цифрах, которые озвучивает Росстат, а о реальной, потребительской инфляции, составившей более 9% за 2019 год. Следовательно, деньги, которые будут храниться в банках, фактически не увеличиваются в размере, а то и уменьшаются. Подробности — в материале NEWS.ru.

Если кто-то из наших сограждан настолько консервативен, что как инвестицию и способ сохранения сбережения признаёт только банковские вклады, стоит обращать внимание на продукты со сроком вложений от 1 года, поскольку на более короткие временные рамки кредитные организации, как правило, занижают проценты, им это менее выгодно.

Также стоит быть внимательными, если банки предлагают проценты на порядок выше остальных — такие финансовые институты регулятор проверяет особенно пристально, напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Касательно же обстановки в целом, в ближайшие год-два мы можем увидеть перетекание денежных средств с депозитов на рынок недвижимости, особенно Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость месячной аренды жилья за 2019 год в двух столицах выросла более чем на 10%, и инвестиции в арендное жилье вновь стали актуальны, особенно после массового и сильного снижения ставок по депозитам. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

При более агрессивном подходе стоит рассмотреть как облигации федерального займа, которые также растут в цене, но могут опуститься к номиналу ближе к погашению, так и корпоративные бумаги, которые дают большую доходность по сравнению с ОФЗ и растут не так быстро. На бирже можно найти облигации, которые дают и 12%, и 15% годовых. При этом для страховки лучше выбирать бумаги с амортизацией — частичным досрочным погашением номинала.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению руководителя партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, Банк России добился серьёзных успехов в реализации стратегии по нормализации инфляции вблизи 4%, но пока пройдена лишь часть пути. В прошлом году ключевая ставка, от которой зависят ставки по кредитам и депозитам коммерческих банков, была понижена с 7,75 до 6,25% годовых.

Отметим, что нынешний уровень — 6% — далеко не предел для дальнейшего понижения ставки, и после определённой паузы, вызванной оценкой действий нового правительства, которое пообещало нарастить социальные расходы и пересмотреть нацпроекты, ЦБ будет готов понижать ставки и дальше.

Вплоть до 4% годовых, главное в этом уравнении — это инфляционные ожидания: восприятие населением инфляции, которое в последние месяцы только улучшилось. За минувший год, несмотря на существенный рост цен на отдельные чувствительные для определённой категории граждан продукты, потребительские цены в целом выросли всего на 2,5%. В этом году, по прогнозам ЦБ, они вырастут на 3,5–4%. Вячеслав Максименко руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

Чем дольше длится такой период относительно низкой инфляции, тем ниже будут становиться инфляционные ожидания, тем легче будет Банку России двигаться в направлении по снижению ключевой ставки. Вывод один: если не принимать в расчёт непредвиденные обстоятельства (кризис, санкции), в ближайшие годы ставки по вкладам будут снижаться, говорит эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но что в данном случае предпринять? Это зависит от того, когда клиенту понадобятся сбережения, от его общего уровня финансовой грамотности.

Если ваш срок финансового планирования невелик, то депозит останется единственной возможностью уберечь средства от инфляции. Правило тут одно: чем выше срок, тем выше проценты, тем выгодней вклад, — сказал Максименко.

Если же этот срок превышает как минимум 3 года, то альтернативой депозитам с привлекательной ставкой могут стать так называемые народные ОФЗ — облигации федерального займа, которые дают сравнительно неплохую доходность (более 5,5% годовых). Если есть знания о фондовом рынке или готовность их получить, то ещё более интересной альтернативой может стать открытие индивидуального инвестиционного счета, который помимо инвестиционных возможностей, которые дают акции и облигации, позволяет к тому же получить два вида налоговых вычетов, говорит он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди облигаций есть как надёжные, так и более рискованные: первые могут быть выгоднее народных ОФЗ, вторые могут дать ещё большую прибавку к ставкам, но за принятие большего риска. Акции, в свою очередь, позволяют получать дивиденды (в среднем по рынку более 7% годовых), но их цена подвержена колебаниям как в плюс, так и в минус. В то же время на длительном горизонте акции надёжных компаний, как правило, растут в цене, что подтверждает история российского фондового рынка, который на протяжении всего 2019 года устанавливал новые исторические рекорды.

По мнению управляющего директора учебного центра School Trading & FA Константина Кузина, сохраняя что-то, мы хотим в будущем забрать столько же, сколько положили. Соответственно, мы должны «бежать» быстрее инфляции. По данным Росстата, за 2019 год она составила 3% и вряд ли будет меньше в текущем году. И что же остаётся? Жалкие 1–2%, которые платит банк за ответственное хранение.

При любых инвестициях нужно ответить себе на несколько вопросов — срок, сумма, риск. Предположим, у вас есть 1 млн рублей, который вам понадобится через год, и рисковать вы им не намерены, так как отложен он на первоначальный взнос по ипотеке. Большинство пакетных продуктов от брокеров будут неподходящими именно из-за срока, ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) в том числе, там срок 3 года. В данной задаче приемлемым решением видится покупка облигаций со сроком погашения 1 год, далее можно выбрать облигации высокой надёжности, и в итоге остаётся несколько бумаг с доходностью 6–7% годовых, что уже лучше вклада.

В данном конкретном случае, где мы по условию были ограничены сроком в один год, мы рассмотрели пример работы с короткими облигациями. Однако отметим, что в целом в условиях снижения ставок мы советуем покупать длинные облигации, — сказал Максименко.

Чтобы приобрести облигации, необходимо открыть брокерский счёт, положить туда деньги и купить инструмент, который отвечает вашим требованиям.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевое отличие облигаций от вклада, даже при равной доходности, это ликвидность. Понадобились средства — продал бумаги, вывел деньги. И не потерял полученный процент, что очень важно.

Если деньги длинные и хочется получить максимальную прибыль, то хорошим средством является портфель из акций дивидендных компаний, которые при грамотной реинвестиции могут давать проценты в разы выше вклада и постоянный денежный поток.

Важно помнить, что в любое время инвестировать нужно в собственную финансовую грамотность, тогда и личных кризисов для вашего портфеля можно избежать.