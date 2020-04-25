Кабмин одобрил проект закона о запрете блокировки счёта без объяснения

https://static.news.ru/photo/77af9382-86c3-11ea-b681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России одобрило законопроект, который вводит запрет на блокировку счёта в банке без объяснения причины такого решения. Документ будет внесён в Государственную думу в ближайшее время.

В случае принятия документа кредитные организации смогут отказаться от совершения операции только в том случае, если в ходе проверки возникло подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма, передаёт ТАСС.

Сейчас банки имеют право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счёт, если у того не хватает какого-либо документа, подтверждающего его добросовестность. При этом делать это можно без объяснения причин.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках.