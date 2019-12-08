С начала 2019 года сумма денежных средств, вложенных россиянами в акции, увеличилась на 51%. Активнее всего инвестировали в ноябре.
Согласно данным Московской Биржи, в ноябре 2019 года чистый приток средств частных инвесторов в акции составил 21,7 млрд рублей. Это максимальный показатель с начала года. За год физлица приобрели акции на 54,7 млрд рублей, что на 51% больше по сравнению с показателями прошлого года, пишут «Ведомости».
Скупка акций населением происходит на фоне снижения процентных ставок по банковским депозитам.
Граждане ищут альтернативные способы сохранения и приумножения сбережений, — сообщает издание.
В октябре Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5%. После чего банки стали массово снижать ставки по вкладам.
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