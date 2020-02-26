https://static.news.ru/photo/0b6d2f90-5874-11ea-abff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс МосБиржи после начала торгов 26 февраля опустился ниже 3000 пунктов впервые с 19 декабря 2019 года. Показатели упали на 0,5% и достигли 2988,06 пункта. Индекс РТС потерял 0,7% и остановился на отметке 1436,44 пункта.

Цены на нефть поднимаются 26 февраля после падения накануне до минимальных значений за две недели. Причиной падения стало быстрое распространение коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 мск составляла $55,28 за баррель, что на $0,33 (0,6%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к данному времени подорожал на $0,43 (0,86%) — до $50,33 за баррель.

Динамику рынка по-прежнему определяют новости о движении коронавируса по планете, считает старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер. Он отметил, что главным в данном вопросе является распространение недуга в ряде ключевых стран — производителей нефти, к которым относятся Иран и Оман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% — до $54,97 за баррель. Прежде цена нефти опускалась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.