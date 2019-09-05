Доля выданных ипотечных кредитов с господдержкой резко увеличилась во II квартале этого года. К середине лета показатель вырос практически вдвое, достигнув 6,4%. Такие оценки содержатся в исследовании банка ТКБ, подготовленном специально для News.ru. Данные темпы роста могут сохраниться до конца 2019-го, если рыночные процентные ставки продолжат снижаться, прогнозируют эксперты.
Рост объёма выданных ипотечных кредитов с господдержкой за II квартал составил 95% по сравнению с январём-мартом этого года. Таким образом, за первое полугодие россияне взяли кредитов на покупку жилья на 28,305 млрд рублей. За счёт этого доля ипотеки с господдержки в общих выдачах повысилась с 3,4% в I квартале до 6,4% во II квартале 2019 года, подсчитали в ТКБ.
Такая динамика наблюдается на фоне снижения выданных за первое полугодие ипотечных кредитов по объему на 3,5% — до 1,3 трлн рублей и по количеству — на 13,8% — до 575,5 тыс. единиц.
При этом, отмечают в кредитной организации, в первой половине 2019-го происходило плавное увеличение среднего срока займа — до 216 месяцев и средней суммы кредита — до 2,3 млн рублей.
Существенный рост выдачи ипотечных кредитов с господдержкой может быть связан с изменением в апреле текущего года условий программы господдержки ипотеки, поясняет старший аналитик рейтингового агентства «НКР» Егор Лопатин. Если до апреля льготная ставка в 6% действовала в течение 3-8 лет, то начиная со II квартала она применяется в течение всего срока договора ипотеки, напоминает эксперт.
Кроме того, банки существенно упростили процесс перехода на ипотеку с господдержкой уже действующих ипотечных заемщиков, которые соответствуют условиям новой программы, но ранее уже взяли ипотеку по рыночным ставкам, добавляет финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.
В нынешних условиях программа господдержки ипотеки наряду с умеренным снижением процентной ставки поддерживают спрос населения на недвижимость, отмечает Егор Лопатин. Удвоение доли ипотеки с господдержкой в общем объёме выданных кредитов на покупку жилья кажется совершенно адекватной величиной с учётом того, что речь идёт о росте показателя с низкой базой, оценивает Сергей Дейнека.
Он полагает, что доля выданных ипотечных кредитов, субсидируемых государством, будет расти и далее, однако динамика этого показателя в более долгосрочной перспективе будет зависеть от решений по ключевой ставке и риторике Центробанка. В пятницу, 6 сентября регулятор объявит о своём решении по монетарной политике. Как писал ранее News.ru, ЦБ может снизить ставку на 25 базисных пунктов.
Активное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ может подтолкнуть россиян брать больше ипотеки по рыночной ставке, и доля таких кредитов в выдачах будет расти быстрее динамики программ с «господдержкой» из-за куда большего числа потенциальных получателей и отсутствия условий и ограничений, резюмирует эксперт.