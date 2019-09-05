Доля выданных ипотечных кредитов с господдержкой резко увеличилась во II квартале этого года. К середине лета показатель вырос практически вдвое, достигнув 6,4%. Такие оценки содержатся в исследовании банка ТКБ, подготовленном специально для News.ru. Данные темпы роста могут сохраниться до конца 2019-го, если рыночные процентные ставки продолжат снижаться, прогнозируют эксперты.

Рост объёма выданных ипотечных кредитов с господдержкой за II квартал составил 95% по сравнению с январём-мартом этого года. Таким образом, за первое полугодие россияне взяли кредитов на покупку жилья на 28,305 млрд рублей. За счёт этого доля ипотеки с господдержки в общих выдачах повысилась с 3,4% в I квартале до 6,4% во II квартале 2019 года, подсчитали в ТКБ.

Такая динамика наблюдается на фоне снижения выданных за первое полугодие ипотечных кредитов по объему на 3,5% — до 1,3 трлн рублей и по количеству — на 13,8% — до 575,5 тыс. единиц.

При этом, отмечают в кредитной организации, в первой половине 2019-го происходило плавное увеличение среднего срока займа — до 216 месяцев и средней суммы кредита — до 2,3 млн рублей.

Существенный рост выдачи ипотечных кредитов с господдержкой может быть связан с изменением в апреле текущего года условий программы господдержки ипотеки, поясняет старший аналитик рейтингового агентства «НКР» Егор Лопатин. Если до апреля льготная ставка в 6% действовала в течение 3-8 лет, то начиная со II квартала она применяется в течение всего срока договора ипотеки, напоминает эксперт.

Сергей Лантюхов/News.ru

Кроме того, банки существенно упростили процесс перехода на ипотеку с господдержкой уже действующих ипотечных заемщиков, которые соответствуют условиям новой программы, но ранее уже взяли ипотеку по рыночным ставкам, добавляет финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В нынешних условиях программа господдержки ипотеки наряду с умеренным снижением процентной ставки поддерживают спрос населения на недвижимость, отмечает Егор Лопатин. Удвоение доли ипотеки с господдержкой в общем объёме выданных кредитов на покупку жилья кажется совершенно адекватной величиной с учётом того, что речь идёт о росте показателя с низкой базой, оценивает Сергей Дейнека.

Он полагает, что доля выданных ипотечных кредитов, субсидируемых государством, будет расти и далее, однако динамика этого показателя в более долгосрочной перспективе будет зависеть от решений по ключевой ставке и риторике Центробанка. В пятницу, 6 сентября регулятор объявит о своём решении по монетарной политике. Как писал ранее News.ru, ЦБ может снизить ставку на 25 базисных пунктов.



Если мы увидим более агрессивное снижение ключевой ставки до конца этого года и, соответственно, более активный пересмотр ипотечных ставок в сторону понижения по «рыночной» ипотеке со стороны банков, не исключено, что это повлияет и на показатели по динамике выдачи «госипотеки». Сергей Дейнека финансовый аналитик «БКС Премьер»



Активное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ может подтолкнуть россиян брать больше ипотеки по рыночной ставке, и доля таких кредитов в выдачах будет расти быстрее динамики программ с «господдержкой» из-за куда большего числа потенциальных получателей и отсутствия условий и ограничений, резюмирует эксперт.