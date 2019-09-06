Инициативу Министерства финансов РФ о новой системе добровольных накоплений поддержал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что комитет ГД готов поддержать проект, передаёт
Законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» предлагает создать государственную систему, которая гарантирует сохранность добровольных пенсионных накоплений граждан.
В принципе, основные идеи, я так понимаю, в этом законопроекте описаны. Мы рассмотрим, поддержим, когда проект поступит в ГД, — сказал Аксаков.
По мнению авторов документа, это простимулирует граждан самостоятельно формировать и контролировать свои пенсионные резервы. Проект также будет способствовать развитию корпоративных пенсионных программ.
Депутат считает, что такие меры позволят россиянам чувствовать себя более уверенно при выходе на пенсию.
В августе текущего года замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал о том, что на место «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) придёт новая система накопительных пенсий, писал News.ru.