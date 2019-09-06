https://static.news.ru/photo/e7cc059e-d159-11e9-9381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Инициативу Министерства финансов РФ о новой системе добровольных накоплений поддержал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что комитет ГД готов поддержать проект, передаёт ТАСС .

Законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» предлагает создать государственную систему, которая гарантирует сохранность добровольных пенсионных накоплений граждан.

В принципе, основные идеи, я так понимаю, в этом законопроекте описаны. Мы рассмотрим, поддержим, когда проект поступит в ГД, — сказал Аксаков.

По мнению авторов документа, это простимулирует граждан самостоятельно формировать и контролировать свои пенсионные резервы. Проект также будет способствовать развитию корпоративных пенсионных программ.

Депутат считает, что такие меры позволят россиянам чувствовать себя более уверенно при выходе на пенсию.

В августе текущего года замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал о том, что на место «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) придёт новая система накопительных пенсий, писал News.ru.