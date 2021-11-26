Финансист посоветовал россиянам избегать экзотических валют

Экзотические валюты — не самый лучший вариант для инвестиций. Как правило, это неустойчивый и убыточный актив из-за политических или экономических проблем. Об этом агентству «Прайм» рассказал Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Он посоветовал россиянам не приобретать с целью инвестиций валюты Афганистана, Венесуэлы и Ирана. Их покупка сопряжена с высокими комиссионными издержками, поскольку они имеют экстремально низкую ликвидность. Исключением могут быть случаи, когда планируется туристическая поездка в эти страны или переезд на постоянное место жительства.

Эксперт добавил, что к перечню непривлекательных для инвестиций валют можно отнести и турецкую лиру. С начала текущего года она подешевела более чем на 40%.

Финансист порекомендовал инвестировать в доллар и евро. При этом отметил, что лучше не хранить валюту в наличной форме, а вкладывать в такие финансовые инструменты как облигации и биржевые фонды, номинированные в этих валютах. По его словам, оптимально держать в долларах и евро 30-40% активов.

Ранее финансист Артём Арзамасцев посоветовал россиянам приобретать валюту в рабочие дни и воздержаться от этого в выходные и праздники. Он объяснил это тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в первый рабочий день, поэтому для страховки максимально расширяют диапазон покупки и продажи валюты.