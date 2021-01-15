Евросоюз намерен снизить «господство доллара» после эпохи Трампа

https://static.news.ru/photo/b255a280-5821-11eb-bb83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Европейский союз намерен заявить о чрезмерном «господстве доллара» на мировых рынках.

По данным газеты Financial Times, эту тему Евросоюз собирается поднять за несколько дней до намеченной на 20 января инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Джо Байдена. При этом проект Еврокомиссии хотят принять 19 января.

Издание уточняет, что в проекте ЕК сказано о трудностях стран Европы, наступивших после введённых президентом США Дональдом Трампом ограничительных мер против Ирана. В документе подчеркивается, что рынки стоит защитить от последствий незаконного экстерриториального применения.

Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости. Мы должны устранить их, даже если он уйдёт. Речь идёт о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, — заключил один из источников газеты.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что ждёт доллар при Джо Байдене, который 20 января должен занять пост президента США. По его мнению, волатильность доллара критически вырастет, только если американские производители потеряют существенную долю мирового рынка или инвесторы усомнятся в гарантии защиты активов, адекватности и взвешенности долгосрочной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Он считает, что в данной ситуации присутствует некая «эстафета», так как Трамп «без тени сомнения и по „всем азимутам“ отменял решения Барака Обамы», писал NEWS.ru.