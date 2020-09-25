Эксперт объяснил, что делать, если банкомат «съел» карту

https://static.news.ru/photo/55bd40e6-ff93-11ea-a2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев заявил, что в случае, если банкомат «съел» карту, её владельцу следует позвонить в банк по номеру, указанному на банкомате. По его словам, сотрудник контакт-центра должен назвать отделение банка, в котором позже можно будет её забрать.

Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту, — отметил Кучаев в интервью агентству ПРАЙМ.

Достать самому карту невозможно, поскольку реджект-отсек, в который она попадает, находится достаточно далеко. Попытка же открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, скорее всего, закончится тем, что сработает сигнализация, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия изменила отношение россиян к кредитным картам. Прежде их оформляли «про запас». Сейчас же люди всё чаще начинают использовать их сразу по получении. Так, по итогам июля уровень утилизации лимита (совершение покупки или снятие денег в банкомате) в течение первого месяца после получения карты вырос на 14%, до 68%. Это рекордная величина с августа 2015 года.