Граждане РФ стали активнее пользоваться кредитками

https://static.news.ru/photo/6bd1f816-eb63-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия изменила отношение россиян к кредитным картам. Ранее их оформляли «про запас». Сейчас же люди всё чаще начинают использовать их сразу по получении.

Так, по итогам июля уровень утилизации лимита (совершение покупки или снятие денег в банкомате) в течение первого месяца после получения карты вырос на 14%, до 68%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на БКИ «Эквифакс». Это рекордная величина за весь период расчёта показателя, с августа 2015 года, отмечают специалисты.

Причём рост утилизации лимита отмечался в диапазоне от 10 до более чем 100 тысяч рублей. По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, это объясняется в основном отложенным спросом после снятия карантинных ограничений из-за пандемии.

Эксперты при этом предупреждают, что в сложившихся условиях далеко не все, кто активно использует кредитку, могут уложиться в грейс-период и воспользоваться средствами бесплатно, что приведёт к дальнейшему росту уровня долговой нагрузки.

Ранее NEWS.ru писал, что объём выданных компаниям из России проблемных кредитов за июль увеличился на 271,5 млрд рублей, что составило максимальный месячный прирост с января 2019 года.