США назвали темы встречи Лаврова и Блинкена

https://static.news.ru/photo/9b30a5c8-e34b-11ea-9793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен во время встречи в Рейкьявике обсудят важные темы: предстоящие переговоры Джо Байдена и Владимира Путина, а также побеседуют о стратегической безопасности. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передаёт «Интерфакс».

Кроме этого, министры иностранных дел обеих стран поговорят о возможных точках дальнейшей совместной работы — но только в тех сферах, которые представляют взаимный интерес. Например, в Госдепе упомянули об иранской ядерной проблеме, ситуации с Северной Кореей и климатическом вопросе.

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет договорённости относительно встречи. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

13 апреля между Путиным и Байденом прошёл второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского лидера. Стороны обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Глава Белого дома предложил коллеге провести встречу в третьей стране. Стороны прорабатывают этот вопрос.

Сергей Лавров ранее высказался о том, что считает неправильными попытки Запада пытаться применять силу и вводить санкции «за спиной мирового сообщества». Москва неизменно поддерживает ООН и отвергает действия западных стран, добавил он.