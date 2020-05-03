Экономист назвал основные признаки финансового мошенничества

Первым сигналом того, что вкладчика хотят обмануть, является сверхдоходность, предупредил эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиуллин.
Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более, — конкретизировал экономист.
Также при выборе организации, которой вкладчик хочет доверить свои сбережения, надо поинтересоваться наличием разрешения ЦБ на привлечение денег населения. Осторожность не повредит и при сотрудничестве с зарубежными компаниями, их лицензии должны быть предоставлены на сайтах финансовых регуляторов тех стран, которые они представляют,
Мошенниками могут оказаться как банки, так и пенсионные фонды, кредитные кооперативы и брокерские компании, уточнил Сафиуллин.
Как писал NEWS.ru ранее, вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
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