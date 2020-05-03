Экономист назвал основные признаки финансового мошенничества

https://static.news.ru/photo/20208990-8cdc-11ea-8b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым сигналом того, что вкладчика хотят обмануть, является сверхдоходность, предупредил эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиуллин.

Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более, — конкретизировал экономист.

Также при выборе организации, которой вкладчик хочет доверить свои сбережения, надо поинтересоваться наличием разрешения ЦБ на привлечение денег населения. Осторожность не повредит и при сотрудничестве с зарубежными компаниями, их лицензии должны быть предоставлены на сайтах финансовых регуляторов тех стран, которые они представляют, передаёт РИА Новости.

Мошенниками могут оказаться как банки, так и пенсионные фонды, кредитные кооперативы и брокерские компании, уточнил Сафиуллин.

Как писал NEWS.ru ранее, вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.