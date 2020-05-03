Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля

https://static.news.ru/photo/95bff22e-8cd4-11ea-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

Эксперт полагает, что для сохранения и приумножения своих денег нужно выбрать другие способы. Но вложение в покупку жилья тоже не является оптимальным вариантом, передаёт РИА Новости.

Даже если рассматривать вложение денег в недвижимость, то одно дело — когда недвижимость рассматривается как актив, и совсем другое — если она приобретается только ради вложения средств, — подчеркнул Федяков.

Как писал NEWS.ru ранее, экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.