Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля

Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
Эксперт полагает, что для сохранения и приумножения своих денег нужно выбрать другие способы. Но вложение в покупку жилья тоже не является оптимальным вариантом,
Даже если рассматривать вложение денег в недвижимость, то одно дело — когда недвижимость рассматривается как актив, и совсем другое — если она приобретается только ради вложения средств, — подчеркнул Федяков.
Как писал NEWS.ru ранее, экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
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