Экономист поддержал слова ректора ВШЭ о скором обеднении среднего класса

https://static.news.ru/photo/e70000fe-896c-11ea-bd68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление Ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.

Ранее Кузьминов предупредил представителей среднего класса о риске обеднеть. Он отметил, что богатые, несмотря на финансовые потери, не станут средним классом.

Так оно и будет. Средний класс — это люди, у которых доходы превышают их текущие расходы. То есть имеются какие-то сбережения. Это индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, топ-специалисты, топ-менеджеры компаний, — рассказал эксперт в эфире НСН.

По его словам, только государственная поддержка сможет смягчить удар после всех ограничений и кризисов.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными, писал NEWS.ru.