Доходы от сдачи жилья на курортах легализуют

https://static.news.ru/photo/b7ed40b8-ba2d-11eb-b8e1-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымские министры внесли в правительство РФ законопроект о закреплении в федеральном законодательстве понятия «гостевой дом». В случае его принятия, средства частников, размещающих отдыхающих на черноморских курортах, будут легализованы и выведены из тени. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт ТАСС.

Для решения проблемы необходимо ввести в законодательство понятие «гостевой дом». Советом министров Крыма разработан законопроект о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Законопроект внесён на рассмотрение в правительство РФ, — заявил Аксёнов.

Он отметил, что в Крыму установлено более 9 тысяч «подобных объектов». Данные об их собственниках уже переданы в налоговую службу. В УФНС также передана информация о лицах, заключивших договоры на электроснабжение ИЖС.

Ранее Ростуризм подготовил поправки к закону о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Многие их владельцы пострадали в 2019 году, когда в частных домах запретили оказывать гостиничные услуги. Сдавать жильё было можно, однако убираться в «номерах», обеспечивать клиентам питание и другие услуги владельцы домов больше не могли.

Наряду с закреплением понятия «гостевой дом», необходимо отредактировать множество правовых актов, так как к таким заведениям должны применяться те же требования по безопасности постояльцев, что и к обычным гостиницам. Предполагается, что владелец такого дома будет не только иметь в нём регистрацию, но и сможет сдавать номера постояльцам.