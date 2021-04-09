Делать деньги: где и как можно заработать в 2021 году

Россияне осваивают новые для себя способы заработка. В 2020 году сразу два рынка — фондовый и венчурный — показали рост инвестиций. Но финансовая грамотность для многих остаётся непонятным термином. В итоге вместо больших заработков — многомиллионные потери. Мы собрали несколько историй успеха и провала, побывали на венчурном форуме и даже в клубе анонимных трейдеров, а заодно узнали, что большие деньги может заработать каждый. Главное — соблюдать несколько важных правил. О них расскажем в специальном репортаже NEWS.ru.