Число краж с банковских счетов россиян выросло на треть

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За год количество краж с банковских счетов жителей РФ выросло почти на треть, только за первый квартал текущего года было зафиксировано порядка 42 тысяч такого рода преступлений, более всего — в Удмуртии, Карелии и Вологодской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

По итогам января — марта 2021 года в России зарегистрировано 42 тысячи фактов кражи с банковских счетов граждан. Число таких преступлений за последний год, а именно с начала пандемии COVID-19 выросло на 30%, — говорится в отчёте Генпрокуратуры.

Почти 70% этих мошенничеств были совершены с использованием информационных технологий, за год их тоже стало больше на треть. В большинстве случаев жертвами стали пенсионеры несовершеннолетние.

В Центробанке пояснили, что телефонному мошенничеству оказывают противодействие совместно с операторами мобильной связи и Роскомнадзором. Речь идёт о борьбе с подменными номерами, о создании системы обмена информацией между банками и операторами мобильной связи.

Ранее сообщалось о рекордной сумме, которую удалось похитить у клиента одного из банков. Мошенники выманили у 54-летней женщины 400 млн рублей под предлогом «спасения» денег от воров. Они представились жертве сотрудниками службы безопасности банка и рассказали, что сейчас везде действуют воры, поэтому деньги надо положить в другом банке на другой счёт, чтобы обезопасить их. На счету у клиентки было 14 млн рублей. Испугавшись, женщина сама рассказала жуликам, что в другом банке у неё лежит ещё 380 млн рублей. Мошенники не растерялись и подключили «сотрудников ФСБ».