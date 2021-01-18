Центробанк России заведёт информаторов в финансовых организациях России

https://static.news.ru/photo/7ef02c7a-5a25-11eb-840e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники банков в России должны «стучать» на своих работодателей на условиях анонимности — такую систему разрабатывает Центробанк. В информационном докладе «Направления защиты прав потребителей финуслуг» этих людей назвали информаторами.

На сайте ЦБ уже сейчас есть соответствующий сервис. Любой желающий может с его помощью пожаловаться на работодателя, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Будут ли развивать это направление дальше, решат после обработки поступивших сообщений.

Регулятор уточнил, что информаторы необходимы из-за развития финансового рынка. ЦБ приходится чаще сталкиваться с ситуациями, когда нужно усилить надзор в той или иной сфере.

Специалисты банка ориентируются на опыт зарубежных коллег — например, такая система отлично показала себя в Великобритании и США. Платить информаторам не будут, регулятор надеется, что среди сотрудников финансовых организаций хватает неравнодушных людей, которые готовы поделиться данными о нарушениях компаний, в которых они работают.

Самыми частыми такими нарушениями в ЦБ назвали навязывание финансовых продуктов и допуслуг, а также введение клиента в заблуждение по необходимости того или иного продукта (мисселинг).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк зафиксировал в прошлом году деятельность 220 финансовых пирамид. В позапрошлом году их было 237. Об этом рассказал глава департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке Валерий Лях.