Центробанк может ввести «родительский контроль» за счетами подростков

https://static.news.ru/photo/01e12d52-b6d6-11eb-b626-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Банк России рассматривает вопрос выпуска рекомендаций для банков по обслуживанию несовершеннолетних клиентов. Ввести «родительский контроль» за финансами подростков ранее предложили общественники из «Народного фронта», аргументируя это тем, что некоторые кредитные организации открывают несовершеннолетним банковские счета без согласия их законных представителей. Родители зачастую слишком поздно узнают, что их дети стали жертвами мошенников или были втянуты в преступные схемы, сообщают «Известия».

Кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, апеллируя к статье 834 ГК РФ, в которой указано, что к отношениям банка и вкладчика по счёту, на который внесён вклад, применяются правила о договоре банковского счёта. Таким образом, они приравнивают банковский вклад и счёт, — говорится в письме «Народного фронта».

Как пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, всех недовольных банки направляют в суд, однако граждане до 18 лет — частично дееспособные, поэтому их интересы там должны защищать родители или законные представители. В вопросах же банковского обслуживания у законных представителей нет возможности урегулировать проблемы в досудебном порядке.

После получения позиции Минпросвещения Банк России проведёт дополнительный анализ и оценит целесообразность издания соответствующих рекомендаций кредитным организациям для формирования надлежащей практики обслуживания несовершеннолетних граждан, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

По данным Генпрокуратуры, в России за I квартал было зарегистрировано более 85 тысяч различных мошенничеств, почти 70% из них совершены посредством Интернета или телефона. Кратный рост киберпреступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тульской областях, Дагестане и Ингушетии.

Основным и наиболее опасным способом, используемым злоумышленниками, является хищение денежных средств с банковских счетов путём направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам, сообщили в МВД.