https://static.news.ru/photo/254d9634-6e72-11ea-96ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендации Банка России по ограничению приёма и выдачи денег в банкоматах замкнутого цикла не связаны с обращением наличности в стране в целом. Позицию регулятора на заседании верхней палаты парламента разъяснил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.

По его словам, предложение Центробанка, связанное с предотвращением вероятного распространения коронавируса COVID-19, некоторыми были интерпретированы как общее ограничение использования наличности.

Это абсолютно не соответствует действительности. Меры касаются только дезинфекции и правил хранения денег и документов. Мы по поручению [спикера Совфеда] Валентины Ивановны [Матвиенко] связались с Центральным банком, были даны соответствующие разъяснения, — цитирует Журавлёва ТАСС.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла. Как писал NEWS.ru, это необходимо в связи с невозможностью провести санитарное обеззараживание купюр, так как получаемые устройством от клиентов деньги напрямую направляются другим людям.

Однако в кредитных организациях решили не прибегать к такой мере, так как функция замкнутого оборота денежных средств в устройствах может быть технически отключена. В таком случае банкоматы работают в обычном режиме — с выгрузкой банкнот на инкассацию и последующую санитарную обработку.