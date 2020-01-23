https://static.news.ru/photo/c359cb3a-3688-11ea-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Лицензия на проведение банковских операций отозвана Банком России у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк).

Мера принята в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ и с учётом наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, сообщает Банк России.

Как писал NEWS.ru ранее, Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка за многократные нарушения в течение одного года требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов.