Лицензия на проведение банковских операций отозвана Банком России у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк).
Мера принята в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ и с учётом наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков,
Как писал NEWS.ru ранее, Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка за многократные нарушения в течение одного года требований закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
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