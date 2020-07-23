ЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

https://static.news.ru/photo/b0652418-cd85-11ea-a122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.

По величине активов кредитная организация занимала 418 место в банковской системе Российской Федерации, — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор отмечает, что банк «Центрально-Азиатский» является участником системы страхования вкладов, кроме того, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В ООО КБЦА будет назначена ликвидационная комиссия.

Как писал NEWS.ru, ЦБ РФ в этот же день отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Решение регулятора связано с нарушениями кредитной организацией федерального законодательства и нормативов Центробанка в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Кроме того, Банк России отозвал лицензию и у московского Народного банка. Основным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объём которых в несколько раз превышал размер его собственных средств.