https://static.news.ru/photo/29bd26c6-e9f2-11e9-afb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара. Такого мнения придерживается аналитик крупнейшего польского банка Bank Polski Ярослав Косатый.

По данным финансиста, с начала года рубль подорожал на 7,4% по отношению к американской валюте. Однако уже в ближайшие три месяца эффект нивелируется, передаёт Bloomberg . Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар. Он добавил, что на её статус будет влиять решение Федеральной резервной системы США, снижать или нет процентную ставку.

Между тем, по оценке стратега немецкого концерна Commerzbank AG Таты Гозе, до конца года обменный курс существенно не изменится. В то же время аналитик Sberbank CIB Юрий Попов полагает, что рубль может просесть на 6% в случае, если торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем приведёт к рецессии в мировой экономике. По его прогнозу, к концу 2019-го за доллар будут давать 67 рублей.

Ранее News.ru сообщал, что курс рубля по отношению к другим иностранным валютам уже отыграл сценарий возможного снижения ключевой процентной ставки и перехода Банка России к денежно-нейтральной политике до середины 2020 года. Об этом News.ru рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его словам, резкая волатильность национальной валюты зависит в первую очередь от геополитических факторов, связанных с ограничительными санкциями со стороны США, а также с мировыми ценами на нефть.