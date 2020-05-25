Блогер Усачёв самостоятельно сравнил цены в магазинах за 2007 и 2020 годы

https://static.news.ru/photo/9f921344-9f36-11ea-af39-fa163e074e61_660.jpg Руслан Усачёв Фото: usachevruslan/instagram.com

Блогер Руслан Усачёв сравнил цены на продукты питания в 2007 году и 2020-м и ужаснулся реальному росту цен в России. По его данным, стоимость продовольствия выросла в четыре раза.

Блогер рассказал, как 13 лет назад при подготовке к вечеринке он закупил в магазине очень много продуктов и сохранил чек на рекордную для него сумму в 3045 рублей. В этом году он отправился в тот же магазин и выписал цены на продукты из чека 2007 года. Результаты его очень впечатлили — аналогичная закупка в этом году обошлась бы ему в 12 459 рублей, пишет «Царьград».

Как писал NEWS.ru, уровень инфляции в России составит 4% на период с 2020 по 2023 год. Данные содержатся в обновлённом прогнозе социально-экономического развития страны, подготовленном Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Решетников добавил, что текущая инфляция в России ощутимо ниже — 3,1% с учётом низкой базы первого полугодия 2019 года. Данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция в России с 13 по 18 мая оказалась нулевой (вторую неделю подряд). С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, а с начала 2020 года — на 2,2%.