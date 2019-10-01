Банки со второго квартала 2018 года всё больше перекладывают свои процентные риски на корпоративных заёмщиков. Это следует из того, что к началу осени среди кредитов под плавающие ставки доля займов с привязкой к ключевой ставке ЦБ выросла до 75% (с 57%), такие данные содержатся в материалах регулятора, которые изучил News.ru.

Сейчас кредитный портфель банков под плавающую процентную ставку ориентируется в большей степени на ключевую ставку ЦБ (равняется 7% с 9 сентября этого года). Такая практика получила широкое распространение после финансового кризиса 2014–2015 годов, когда высокая ключевая ставка (17%) и большие объёмы рефинансирования от регулятора оказывали существенное влияние на процентную маржу (выгоду) кредитных организаций. Так, после кризиса банки перешли на плавающие ставки, частично переложив, таким образом, процентный риск на своих заёмщиков, прежде всего корпоративных.

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Процентный риск — это риск возникновения убытков из-за неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам. Таким образом, процентный риск банка не вполне корректно оценивать исключительно по активам в отрыве от структуры его фондирования, отмечает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства «НКР» Егор Лопатин.

Рост доли выдачи кредитов с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ, мог произойти на фоне некоторого снижения спроса юрлиц на валютные кредиты и их замещения рублевыми заимствованиями, полагает эксперт.

Кроме того, в условиях устойчивого снижения стоимости фондирования (то есть самой ключевой ставки), а также в связи с тесной корреляцией между динамикой ставок привлечённых средств и ключевой ставкой увеличение доли кредитов по плавающей ставке с привязкой к ключевой практически не сопряжено для банков с дополнительными процентными рисками, добавляет он.

Пока говорить о наличии тенденции «перекладывания» процентного риска на заёмщика преждевременно, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Во-первых, поясняет он, если ориентироваться на данные ЦБ, то средние за год ставки по кредитам юрлицам на срок свыше одного года составляют порядка 9,8%. Это, по мнению эксперта, указывает на то, что ценообразование процентной ставки в таких займах находится в плоскости использования ключевой ставки ЦБ плюс процентной маржи.

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Во-вторых, продолжает Покатович, в кредитах с плавающей ставкой доля ключевой ставки выросла до 75%, то есть при ценообразовании с плавающей ставкой банки в большинстве случаев ориентируются именно на ключевую ставку ЦБ, нежели на ставки денежного рынка.

Такой подход к ценообразованию, на наш взгляд, обусловлен улучшением коммуникационного канала между рынком и ЦБ, сохранением масштабного по объёму структурного профицита ликвидности в банковской системе, а также продолжающимся снижением потребности российских компаний в валютном кредитовании. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер»

Впрочем, такой механизм работает только в условиях отсутствия макроэкономических шоков, добавляет Егор Лопатин из НКР.

Плавающая ставка изначально подразумевает под собой наличие процентного риска в зависимости от движения базовой (в данном случае — ключевой), поэтому тот факт, что сейчас плавающие ставки в своём большинстве «привязываются» к ключевой ставке ЦБ, не видится значительной предпосылкой для усиления процентного риска для заёмщиков, отмечает Антон Покатович из «БКС Премьер».