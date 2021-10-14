Банки придумали, за что ещё можно снять комиссию

Банки начали взимать комиссию за денежные переводы в другую кредитную организацию. Согласно данным об изменении тарифов в Альфа-банке и в ОТП Банке новые правила действуют на переводы с карты на карту. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что на изменения в политике финансовых организаций повлияло ужесточение контроля Центрального банка РФ за денежными операциями. В пресс-служба Альфа-банка заявили, что новые правила ещё не вступили в силу, а взимание комиссии проводилось в тестовом режиме. Комиссия составила 1,95% (минимум 30 рублей).

Эксперты при этом отмечают, что для мошенников комиссия не станет преградой. Для эффективной борьбы с преступностью банки должны делать упор на мониторинг операций.

Ранее ассоциация «Гидроэнергетика России» направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предприниматели предупредили о возможном росте цен на электроэнергию для населения из-за инициативы Минприроды увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года. С доводами энергетиков согласились специалисты Минэкономразвития и Минэнерго.