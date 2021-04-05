Аналитик рассказал о способе удвоения вложенных денег

https://static.news.ru/photo/c239f45c-9666-11eb-92d7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил, что при постоянном увеличении первоначальной суммы инвестирования новые доходности будут начисляться уже на большую сумму. По его словам, так ускоряется рост прибыли.

Это и есть тот самый сложный процент, или реинвестирование, пояснил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Сложный процент — неотъемлемая часть любой разумной инвестиции. На депозитах проценты могут капитализироваться, например в конце периода инвестирования. Вложив 1000 рублей под 5 процентов, через год вы получаете сумму 1050 рублей, и новые проценты буду начисляться уже на выросшую базу 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5 процентов составит 1102,5 рублей, — отметил Русецкий.

Он добавил, что эффективность сложного процента особо заметна в высоковолатильных и высокодоходных инструментах. Использовать его следует при расчётах долгосрочного инвестирования.

Если вы снимаете проценты со счёта, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаётся в рынке. Для простоты счёта можно посоветовать использовать «правило 72»: данное число делим на среднегодовую ожидаемую доходность и получаем срок в годах, за который инвестиции удвоятся с помощью сложного процента, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обозначить персональные цели по доходности и выставить уровень стоп-приказа рекомендует при покупке ценных бумаг глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. По мнению эксперта, ориентировочная цена необходима, чтобы не допустить больших убытков. Она пояснила, что ещё одной причиной продажи акций являются внутренние события компании: аварии на производстве, изменение дивидендной политики.