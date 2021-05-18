Аналитик оценил шансы на резкий взлёт курса рубля

https://static.news.ru/photo/1ae9fb84-b830-11eb-9474-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу 2021 года или к началу следующего, если удастся победить коронавирус. Взрывной рост даст сырьевая компонента, опять-таки если не вмешается геополитика, сообщает агентство ПРАЙМ.

Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления, — подчеркнул Маслов.

Он считает, что рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России. Он нагнетает на инвесторов страхи и неопределённость. Маслов назвал возможное отключение России от SWIFT фактором риска. Так же можно относиться и к ограничениям инвестиций во вторичный российской госдолг.

При этом рубль реагирует на изменение цен на нефть подобно другим валютам, он может укрепиться, если спрос восстановится к концу года, подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 18,8%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Объём вложений сократился на 130 млрд рублей, однако участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ по-прежнему держится на высоких уровнях.