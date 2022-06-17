«Я заслужила золотую медаль»: Трусова об Олимпиаде в Пекине Фигуристка Трусова заявила, что своим прокатом заслужила золотую медаль Олимпиады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине своим прокатом с пятью четверными прыжками, сообщает Sport24. Победу на ОИ-2022 одержала Анна Щербакова, Трусова стала второй.

Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль — та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль. О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль, — заявила Трусова.

В феврале на Играх-2022 в Пекине Трусова расплакалась после того, как стала второй в женском одиночном турнире. Спортсменка также отказывалась идти на церемонию награждения. Журналисты крупным планом сняли истерику россиянки.

9 июня Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.