Врачи раскрыли новые подробности о найденном в крови Валиевой веществе Врачи доказали бесполезность допинга Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа российских врачей опубликовала статью об эффективности триметазидина в занятиях спортом. Это именно то вещество, которое обнаружили в крови у российской фигуристки Камилы Валиевой. Результаты исследования были опубликованы на сайте MedRxiv.

По данным специалистов, на сегодняшний день до конца не изучены свойства триметазидина и не доказан его положительный эффект при выполнении физической нагрузки. Кроме этого врачи заявили, что препарат может негативно воздействовать на человека — в частности, может возникнуть потеря координации.

В состав комиссии вошли бывший врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов, главный врач Олимпийской сборной России Андрей Жолинский, а также другие врачи и спортсмены.

Напомним, 25 декабря 2021 года российская фигуристка Камила Валиева сдала тест-пробу на допинг. 8 февраля 2022 года врачи заявили, что она оказалась положительной — в крови у спортсменки обнаружили триметазидин. К тому моменту Валиева успела победить на чемпионате Европы в Таллине, а также завоевать золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Последующие тесты показывали отрицательный результат. Расследование по делу фигуристки продолжается.